Мнение: Кто хочет «обнулить» Россию?

09.06.2020, 16:30, Разное

Удивительное явление наблюдается последнее время в социальных сетях. Люди, называющие себя «либералами», отказывают РФ в свободе! Как иначе назвать их неприятие поправок в российскую Конституцию?

Вчитайтесь в предложенный пакет поправок, которые выносятся на голосование 1 июля. Их много, десятки. Но главная идея, что в них содержится – идея усиления государства Российского. Идея сохранения российских традиций. Идея улучшения жизни, материального благополучия. И, разумеется – идея свободы, как свободы личного выбора каждого гражданина, так и свободы РФ в целом.

Само существование нашей страны, будущее РФ обеспечивают наши дети – и одна из поправок (в ч. 4 ст. 67.1) говорит, что дети являются важнейшим государственным приоритетом. Противники поправок – против того, чтобы дети были приоритетом в стране?

Государство намеревается гарантировать зарплату не ниже прожиточного минимума (поправки в ст. 75 ). Противники поправок возражают против того, чтобы даже на минимальную зарплату можно было прожить?

Русская традиция полагает, что брак заключают между собой мужчина и женщина (поправки в ст. 72). Противники поправок хотят, чтобы брак заключали между собой кто-то еще?

Важнейшее условие существования любого государства (тем более столь крупного, как Россия) – независимость. Иначе говоря, РФ должна быть максимально защищена от иностранного влияния, в том числе с точки зрения давления на своих чиновников. Поэтому в ряд статей Конституции вносятся изменения, запрещающие чиновникам иметь иностранное гражданство и счета за рубежом. Противники поправок считают, что иностранцы лучше нас распорядятся Россией?

Россия десятилетиями раздавала собственные территории, и пришла пора положить этому конец (поправки в ст. 67). Неужели кто-то желает, чтобы наша страна отдавала свою землю кому-то еще?

И наконец, одно из ключевых положений: Конституция становится с юридической точки зрения выше, чем международные договора, заключенные Россией с зарубежными странами ( ст. 79 ). Это ли не главный признак самостоятельности и свободы государства как такового? Или противники поправок считают, что центр принятия решений о судьбах РФ должен находиться за рубежом?

Понятно, что все это риторические вопросы. Поправки в Конституцию обеспечивают и усиливают национальные интересы России. Нерушимость границ. Территориальную целостность. Социальную справедливость. Поддержку русской культуры и русского языка. Преемственность власти. Улучшение управляемости всей государственной машины.

И в этот момент в дискуссию «либералы» вбрасывают придуманное слово «обнуление». Настолько же яркое, насколько и бессмысленное – потому что, разумеется, никакого слова «обнуление» в Конституции нет и не предвидится.

Да, в Конституцию вносится поправка о возможности оставить действующего президента во главе государства. Возможности – но вовсе никакой не гарантии, не обязанности. Это не факт, а именно что возможность. А в итоге как Господь управит, так и будет – как народ выберет, разумеется.

2020-й уже стал одним из тяжелейших годов за целые десятилетия – и не только для России, но и для всего мира. Кто знает, что ждет нас через год, через два и, наконец, в 2024-м, когда снова будут выборы президента? Не лучше ли на случай новых испытаний предусмотреть законную возможность избраться действующему главе государства, человеку, который уже много раз доказал свою политическую состоятельность и эффективность? История РФ учит нас, что брошенная во время катаклизмов власть ведет к еще большим для страны катастрофам. Свидетельством тому и 1917-й, и 1991-й.

А что касается западных формулировок про «сменяемость власти» – уж точно не этим людям учить нас управлять собственным государством. РФ – не западная и не восточная, РФ – отдельная, самостоятельная страна и даже цивилизация. У нее собственная, уникальная система построения государственности. В том числе – предусматривающая такую форму страховки от будущих катаклизмов.

Мы все время ищем некую национальную идею. Обуждаем, в чем заключаются наши национальные интересы. Как офицер военно-морского спецназа, много лет прослуживший и Советскому Союзу, и Российской Федерации, я вижу эту идею и интересы в тех самых поправках. Я и моя семья – мы все будем голосовать за поправки. За эволюционный путь развития. За политику здорового консерватизма. За территориальную целостность. За семейные, традиционные ценности. За благосостояние и благополучие каждого из нас.

А те, кто против поправок – те против свободы и суверенитета России. И тем более те, кто хочет «обнулить» Россию – их самих в итоге обнулит течение русской истории.