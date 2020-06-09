Росмолодежь проведет акцию «Окна России»

09.06.2020, 16:30, Новости дня

По всей стране с 8 по 12 июня по пройдет всероссийская акция «ОкнаРоссии», посвященная Дню России. Принять участие может любой желающий, сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир, домов и офисов к всероссийским праздникам, участникам предлагается оформить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными России, своей малой родине. Организаторы предлагают использовать краски, наклейки и трафареты. Желательно, чтобы украшенное окно было видно с улицы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Росмолодежь советует подходить к оформлению окон творчески, «используя символы и специфические отличительные признаки своих регионов. Также можно нарисовать на окне контуры сердца и сфотографировать наиболее удачный ракурс вида из украшенного окна через сердце».

«Чтобы объединить окна со всей страны, участники выкладывают фотографии в социальных сетях с хештегами #ОкнаРоссии #ЯлюблюРоссиию #МояРоссия и рассказом о своей малой родине, с чем у них ассоциируется РФ и почему именно эти символы они использовали в оформлении своих окон. Особенное внимание уделяется важности оформления окон родителей совместно с детьми, так как любовь к Родине начинается с семьи», – подчеркнули в ведомстве.

В рамках акции стартовал флешмоб в сообществе «Большая Перемена» в группе «ВКонтакте», где участники могут выложить фотографии своих окон для участия в конкурсе работ.

Организаторами акции являются Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников», дирекция Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.

Ранее «Молодежка ОНФ» запустила онлайн-акцию ко Дню России, которая проходит под тегами #ПесниМоейСтраны #ДомТамГдеБереза.