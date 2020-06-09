Дима Билан назвал сумму налогов, которые ежегодно платит государству

09.06.2020, 16:30, Разное

Дима Билан ответил на обвинения своих поклонников касательно получения им МРОТ. При этом артист назвал сумму налогов, которые ежегодно перечисляет в бюджет страны.

Дима Билан получил помощь от государства в сумме 12 тысяч рублей, что не понравилось многим его фанатам. Некоторые из них осуждали певца и даже оскорбительно высказывались в его адрес. Музыкант ответил пользователям Сети, что указанные деньги ему достались на законных основаниях, причем он сразу отдал их своему сотруднику, не получившему МРОТ по формальному признаку. Кроме того, Билан рассказал, что налоги он платит не в Москве, а в Кабардино-Балкарии, где прошли его детские и юношеские годы. Артист полагает, что региону его деньги намного важнее, нежели столице. Ежегодная сумма налогов, которые он перечисляет государству, составляет около 10 миллионов рублей. Артист надеется, что они уходят на зарплаты людям.

Дима Билан отметил, что деньги он честно зарабатывает своим трудом, иногда даже выступая с простудой, однако никогда не жалуется. В период пандемии он не уволил никого из своих сотрудников, поэтому называет неуместной критику в свой адрес, пишет сайт ГлобалМСК.ру.