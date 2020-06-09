Показатели холестерина снижаются на Западе и растут на Востоке

09.06.2020, 16:21, Разное



4

минуты

У жителей богатых западных стран уровень холестерина в крови стал существенно ниже, чем раньше. Но в странах с низким уровнем доходов, в частности, в Азии, этот опасный показатель продолжает расти. Новый отчет, который опубликован в Nature, демонстрирует радикальные изменения на «мировой карте» риска сердечно-сосудистых болезней.

Исследование охватывает данные о более чем 100 миллионах людей во всем мире. Оно включает информацию об уровне разных фракций холестерина в крови жителей 200 стран за период в 39 лет – с 1980 до 2018 год.

Холестерин – вещество, которое необходимо организму для нормальной работы. Но его избыток или нарушение оптимального соотношения фракций может приводить к его отложению во внутренней оболочке сосудов и развитию атеросклероза. Атеросклероз приводит к сужению артерий и появлению сердечно-сосудистых болезней.



Стресс на работе связали с риском развития поражения артерий ног

Атеросклероз сосудов ног сначала приводит к слабости и боли в мышцах, а со временем может провоцировать даже ампутацию. Ученые выяснили, что рабочий стресс может увеличивать риск этой патологии.

Читать статью

«Хорошим холестерином» называют липопротеины высокой плотности, у них есть защитное действие против атеросклероза. В новом обзоре ученые фокусировались на «плохом холестерине» – липопротеинах низкой и очень низкой плотности, – а также общем уровне холестерина в крови. Их высокие показатели связаны с риском развития стенокардии, поражений периферических артерий, инфарктов и инсультов.

За период, который охватило исследование, произошли радикальные изменения. Самые высокие показатели уровня холестерина впервые зафиксированы вне «западного мира». Ранее странами с наиболее опасными цифрами были Бельгия, Финляндия, Норвегия, Швеция, Швейцария, а сейчас ими стали Малайзия, Филиппины и Таиланд.

В целом ситуация стала хуже в странах с низким и средним уровнем доходов, в том числе, в Юго-Восточной Азии. В 1980 году Китай был среди стран с самым низким уровнем «плохого холестерина» в крови жителей. К 2018 году он не выбился в лидеры «анти-рейтинга», но в этой стране зафиксирован один из самых больших «скачков» увеличения этого показателя.

Показатели уровня холестерина за 39 лет сильно снизились в богатых странах Северо-Западной Европы, Северной Америки, Австралазии. Например, в рейтинге для мужчин США «упали» с 42 места на 108.

Согласно приведенной авторами карте, показатели холестерина у жителей РФ также улучшились: они снижались в среднем на 0,2-0,5 ммоль/л-1 каждые 10 лет, начиная с 1980 года.

Авторы исследования указывают на необходимость регуляторных вмешательств во многих странах, чтобы снизить потребление продуктов, которые богаты насыщенными жирами.

Профессор Маджид Эззати (Majid Ezzati) считает, что важной причиной снижения уровня холестерина в крови жителей западных стран стало широкое применение статинов – препаратов, которые назначаются определенным группам пациентов для снижения уровня холестерина. В бедных странах эти лекарства применяются меньше.