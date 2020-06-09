Компания Wuling Victory анонсирует новый минивэн

09.06.2020, 16:20, Новости дня

Компания SAIC-GM-Wuling в настоящее время активно занимается выпуском новых моделей под марками Baojun и Wuling на китайском рынке.

Стало известно о скором выходе модели минивэна Wuling Victory, который в ближайшее время появится в продаже. Есть предпосылки, что автомобиль в ближайшее время появится в продаже на китайском рынке. Вместе с тем автомобиль по своему виду напоминает не только минивэны, но и кроссоверы, за счет чего интерес к Wuling Victory может оказаться достаточно высоким.

Модель получила стильную светодиодную оптику, улучшенные бампера, продвинутую радиаторную решетку и ряд других продвинутых опций. Также следует отметить стильные задние фонари и спортивный бампер, придающий модели минивэна более агрессивный вид.