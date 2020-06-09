 

Компания Wuling Victory анонсирует новый минивэн

09.06.2020, 16:20, Новости дня

Компания SAIC-GM-Wuling в настоящее время активно занимается выпуском новых моделей под марками Baojun и Wuling на китайском рынке.

Стало известно о скором выходе модели минивэна Wuling Victory, который в ближайшее время появится в продаже. Есть предпосылки, что автомобиль в ближайшее время появится в продаже на китайском рынке. Вместе с тем автомобиль по своему виду напоминает не только минивэны, но и кроссоверы, за счет чего интерес к Wuling Victory может оказаться достаточно высоким.

Модель получила стильную светодиодную оптику, улучшенные бампера, продвинутую радиаторную решетку и ряд других продвинутых опций. Также следует отметить стильные задние фонари и спортивный бампер, придающий модели минивэна более агрессивный вид.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Амурские лесхозы обновили парк спецтехники благодаря нацпроекту «Экология»

07.05 / “Вызов принят”. Макгрегор согласен драться с Оскаром Де Ла Хойей по правилам бокса

30.04 / Путин назвал чрезвычайно востребованным донорство крови в условиях коронавируса

01.06 / В Москве за сутки скончался 71 пациент с коронавирусом

14.04 / Эксперт: Объявление режима ЧП ударит по бизнесу

24.04 / Воробьев поручил увеличить число врачей для лечения пациентов с коронавирусом

12.05 / В регионах по-своему интерпретируют поручение президента по выплатам медикам

24.04 / США помогут Гренландии, чтобы сдержать активность России и Китая в Арктике

31.05 / “Оружие военнослужащего в наличии”. В ВСУ рассказали об исчезновении военного на админгранице с Крымом

20.05 / Врачи из ведущих медцентров РФ прибыли в Дагестан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска