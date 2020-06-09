Внедорожник BMW X8 M45e может стать гибридом

09.06.2020, 16:20, Новости дня

Баварская марка BMW в скором времени сможет выпустить новую модель под названием BMW Х8.

Об этом свидетельствуют зарубежные источники, указывающие, что автомобиль получит гибридную силовую установку. Есть данные, что под капотом расположится 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 394 л.с., включая гибридную силовую установку. Кроме того, автомобиль имеет 8-ступенчатую трансмиссию.

Еще весной текущего года явились предположения о возможности выхода флагманского внедорожника, который получит новую платформу. Вместе с тем представители баварской компании до настоящего времени не называют никаких подробностей о готовящейся новинке. Концептуальная модель пока остается зашифрованной немецким производителем техники.