Внедорожник BMW X8 M45e может стать гибридом
09.06.2020, 16:20, Новости дня
Баварская марка BMW в скором времени сможет выпустить новую модель под названием BMW Х8.
Об этом свидетельствуют зарубежные источники, указывающие, что автомобиль получит гибридную силовую установку. Есть данные, что под капотом расположится 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 394 л.с., включая гибридную силовую установку. Кроме того, автомобиль имеет 8-ступенчатую трансмиссию.
Еще весной текущего года явились предположения о возможности выхода флагманского внедорожника, который получит новую платформу. Вместе с тем представители баварской компании до настоящего времени не называют никаких подробностей о готовящейся новинке. Концептуальная модель пока остается зашифрованной немецким производителем техники.
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