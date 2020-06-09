Ученые из США спрогнозировали реакцию людей на появление инопланетян

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09.06.2020, 16:17, Разное

Американские исследователи из Университета штата Аризона спрогнозировали реакцию человечества на появление инопланетян на Земле. Ученые провели эксперимент, в ходе которого проанализировали новостные сообщения СМИ о возможном открытии внеземных цивилизаций.
Специалисты изучали реакцию людей на статьи об обнаружении неизвестных ранее планет или микроорганизмов, а также об астероиде, по внешнему виду напоминающему космический корабль, из-за чего тот был ошибочно принят за НЛО. Во время второго этапа исследования 500 случайно выбранных добровольцев описали для ученых свою возможную реакцию на обнаружение космонавтами внеземных организмов. Исследователи с помощью специального программного обеспечения проанализировали ответы испытуемых и газетные статьи и вывели из высказываний конкретные эмоции. По результатам эксперимента исследователи выяснили, что реакция респондентов и сообщения СМИ были оптимистичными. Добровольцы положительно восприняли искусственно созданную жизнь из лаборатории, но не настолько эйфорически, как внеземную жизнь. Также люди интересовались потенциальными рисками, способными возникнуть из-за встречи с инопланетянами, однако эксперимент не касался темы наблюдений за НЛО.

Ученые подчеркнули, что их исследования основываются на самооценке испытуемых, и большое значение имеет форма вновь обнаруженной внеземной жизни и ее мирное поведение, пишет сайт «Нью Информ».



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