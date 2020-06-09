 

Ефремова увезли на допрос

09.06.2020, 16:16, Новости дня

Полицейские увезли актера Михаила Ефремова из его дома на служебном автомобиле, предположительно, на допрос.

Передает РИА «Новости» с места событий. На вопрос о том, признает ли он свою вину, Ефремов ничего не ответил. 

Полицейские до этого провели у дома актера несколько часов, сейчас полицейские оцепление сняли. Ефремов не явился на допрос утром из-за плохого самочувствия.  

Напомним, в понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.

Возбуждено уголовное дело. Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какого наказания заслуживает артист.



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