 

Урбанист предложила сузить Садовое кольцо после ДТП с Ефремовым

09.06.2020, 16:16, Новости дня

Чтобы предотвратить ДТП вроде произошедшего по вине заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, можно было бы выделить островки безопасности между встречными полосами, заборы-отбойники здесь будут чрезмерны, сообщила газете ВЗГЛЯД сооснователь и партнер КБ «Стрелка», член комиссии по вопросам развития городских территорий Общественного совета при Минстрое РФ Варвара Мельникова.

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Момент столкновения попал на видео.

«Мне кажется, что прежде всего эта проблема решается тем, что люди, находящиеся в нетрезвом состоянии, не должны позволять себе садиться за руль. Дальше – есть городские способы, как решить проблему с выездом на полосу встречного движения. Но не длинными заборами вдоль Садового кольца, а разными островками безопасности», – предлагает Мельникова.

Она уточняет, что данное решение куда легче и дешевле воплотить в жизнь, чем другие. При этом оно не ущемляет интересов водителей, так как по размерам островок будет занимать не более одной полосы, а значит дорога особо не сузится. Зато этого как раз хватит в том случае, если на дороге оказался безответственный водитель: в этом случае едущие во встречном поведении смогут заметить его неадекватное поведение издалека и успеть предпринять какие-то действия.

«Но я хочу еще раз обратить внимание на то, что действительно эффективным способом предотвратить подобные ситуации будет отказ садиться за руль в нетрезвом состоянии. Это, прежде всего, начинается с социальной политики, в которой вождение в пьяном виде является не подвигом, а преступлением», – резюмировала Мельникова.

Ранее стало известно, что московская прокуратура намерена проверить прошлые аварии Ефремова и работу ГИБДД по ним.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.05 / Токаев подписал закон о митингах в Казахстане: нельзя проводить иностранцам и незарегистрированным движениям, а также вне специальных мест

27.04 / ВОЗ заявила о негативном влиянии коронавируса на иммунизацию детей

07.05 / Украинские боксеры Усик и Ломаченко попали в базу сайта “Миротворец”

01.06 / Викторины: Как мировые лидеры выглядели в детстве?

20.05 / Зеленский: Конец эпохи бедности в Украине не наступил. Собственникам телеканалов надо тратить деньги на помощь бедным

29.05 / Умер правозащитник и активист Сергей Мохнаткин

02.06 / Эксперт объяснил спор Британии, Канады и США из-за РФ и G7

16.04 / Захарова оценила статью NYT о «дезинформации» со стороны России

19.05 / Венесуэла может потерять свой самый ценный нефтяной актив Citgo

27.04 / В ответ на жалобы Валуев предложил футболисту уехать в «солнечную Лумумбу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска