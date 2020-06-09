Урбанист предложила сузить Садовое кольцо после ДТП с Ефремовым

09.06.2020, 16:16, Новости дня

Чтобы предотвратить ДТП вроде произошедшего по вине заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, можно было бы выделить островки безопасности между встречными полосами, заборы-отбойники здесь будут чрезмерны, сообщила газете ВЗГЛЯД сооснователь и партнер КБ «Стрелка», член комиссии по вопросам развития городских территорий Общественного совета при Минстрое РФ Варвара Мельникова.

Вечером 8 июня Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова вылетел на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и столкнулся с «Ладой». Второй водитель был госпитализирован и позже скончался в больнице. Момент столкновения попал на видео.

«Мне кажется, что прежде всего эта проблема решается тем, что люди, находящиеся в нетрезвом состоянии, не должны позволять себе садиться за руль. Дальше – есть городские способы, как решить проблему с выездом на полосу встречного движения. Но не длинными заборами вдоль Садового кольца, а разными островками безопасности», – предлагает Мельникова.

Она уточняет, что данное решение куда легче и дешевле воплотить в жизнь, чем другие. При этом оно не ущемляет интересов водителей, так как по размерам островок будет занимать не более одной полосы, а значит дорога особо не сузится. Зато этого как раз хватит в том случае, если на дороге оказался безответственный водитель: в этом случае едущие во встречном поведении смогут заметить его неадекватное поведение издалека и успеть предпринять какие-то действия.

«Но я хочу еще раз обратить внимание на то, что действительно эффективным способом предотвратить подобные ситуации будет отказ садиться за руль в нетрезвом состоянии. Это, прежде всего, начинается с социальной политики, в которой вождение в пьяном виде является не подвигом, а преступлением», – резюмировала Мельникова.

Ранее стало известно, что московская прокуратура намерена проверить прошлые аварии Ефремова и работу ГИБДД по ним.