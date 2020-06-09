 

В Тверской области в рамках нацпроекта отремонтируют 536 километров дорог

09.06.2020, 16:16, Новости дня

В этом году в Тверской области ведется ремонт на всех региональных трассах, включенных в план работ на 2020 год по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», всего будет отремонтировано 536 километров дорог.

Ход реализации национального проекта рассмотрен на заседании регионального правительства, которое 9 июня провел губернатор Игорь Руденя, сообщается на сайте правительства области.

«Нам удалось за несколько лет значительно увеличить объемы и качество дорожного строительства. По сравнению с 2016 годом протяженность построенных и отремонтированных дорог в 2019-м выросла в три раза и составила 467 километров. 30% работ в прошедшем году выполнены в рамках национального проекта. В 2020-м по нацпроекту запланировано привести в нормативное состояние 215 километров дорог», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор обратил внимание – помимо работ по национальному проекту в регионе ведется ремонт дорог в рамках областной программы. Всего в 2020-м планируется привести в порядок 536 км региональных и местных трасс.

Финансирование национального проекта в текущем году составляет более 3,5 млрд рублей из федерального, областного и местных бюджетов. Плановый ремонт дорожной сети в регионе начался уже в апреле. На сегодняшний день работы ведутся на всех региональных объектах, включённых в национальный проект, и на части объектов в Твери.

В 2020 году по национальному проекту ремонтируется 154 км на 7 региональных дорогах. Их ремонт начался уже в прошлом году.

Продолжается ремонт дороги Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна, начатый в 2019-м. В план включен участок протяженностью более 24 км в Рамешковском и Бежецком районах. Сейчас ведутся работы по укладке асфальта и укреплению обочин.

Ремонтируется 5-километровый участок трассы Торжок-Осташков в Кувшиновском районе. В настоящее время здесь идет фрезеровка покрытия. На дороге Осташков – Селижарово – Ржев приводится в порядок свыше 28 км в Селижаровском муниципальном округе и Ржевском районе. На объектах уложен верхний слой покрытия, укрепляются обочины.

В Фировском районе ремонтируется порядка 22 км дороги Красномайский – Фирово. Сейчас здесь укладывается выравнивающее покрытие и верхний слой асфальта.

Более 33 км приводятся в порядок по национальному проекту на трассе «Москва-Рига» – Андреаполь-Пено-Хитино в Осташковском городском округе, Пеновском и Андреапольском муниципальных округах. Здесь ведется фрезерование и устройство выравнивающего слоя.

Еще одни важный объект, работы на котором велись в предыдущие годы – дорога Тверь – Рождествено – 1 Мая – Ильинское. В программе на 2020 год – ремонт 20 км в Калининском, Конаковском и Кимрском районах. Сейчас ведется расширение трассы, укладывается выравнивающий слой. Работы на всех объектах планируется завершить осенью 2020 года.

Игорь Руденя подчеркнул главные задачи – соблюдение графика работ, обеспечение контроля качества. При ремонте должны использоваться новые технологии и материалы, обеспечивающие нормативное состояние дорог в течение гарантийного срока эксплуатации – от 5 до 8 лет.

Отдельное направление – повышение безопасности на дорогах. В муниципальных образованиях будет сделано почти 50 тыс. погонных метров элементов освещения, более 9,1 тыс. погонных метров пешеходных и барьерных ограждений, установлено 177 искусственных неровностей, свыше 1660 дорожных знаков, 176 новых светофоров, 21 камера фотовидеофиксации нарушений.



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