Эвелина Бледанс высказалась о проступке Михаила Ефремова

09.06.2020, 16:09, Разное

Советская, украинская и российская актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Бледанс высказалась о проступке актёра, театрального режиссёра и телеведущего Михаила Ефремова. В своем Instagram-аккаунте знаменитость раскритиковала заслуженного артиста РФ за вождение в нетрезвом состоянии.

51-летняя актриса очень ценит талант Михаила Ефремова, но не понимает, зачем он сел за руль автомобиля в пьяном виде. «Миша, что же ты такой дурак!!!» – написала Бледанс. Знаменитость спросила у подписчиков, как они думают, какой будет исход для всеми любимого артиста.

Отметим, что поклонники Эвелины Бледанс полагают, что Михаил Ефремов должен ответить за свой проступок перед законом. Большинство фолловеров с уважением относятся к актёру, но не поддерживают вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.

По информации издания «Слово и Дело», инцидент с участием Михаила Ефремова произошло в ночь на 9 июня в центре Москвы. ДТП повлекло за собой смерть одного человека.