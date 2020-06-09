В РФ предложили запретить госзакупки масок за рубежом

09.06.2020, 16:08, Новости дня

Минпромторг РФ предлагает запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.

Документ предполагает внесение медицинских масок в перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, кроме ЕАЭС, не допускаемых к закупкам для государственных и муниципальных нужд, сообщается на портале законопроектов правительства России.

«Объем производства медицинских масок на территории РФ за период пандемии увеличился в 10 раз и полностью покрывает внутреннюю потребность», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Уточняется, что нормативная среднесуточная потребность в медицинских масках на территории РФ составляет почти 6 млн шт., тогда как объем их выпуска сейчас достиг 6 млн штук в сутки, к началу июля 2020 года увеличится до 9,5 млн, а к 1 августа – до 11 млн.

Ранее торгово-промышленная палата (ТПП) РФ попросила Минфин установить заградительные пошлины на медицинские маски, респираторы и одноразовую одежду из Китая для поддержки отечественного производства.

1 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что РФ не планирует больше закупать маски в Китае, но договоренность о возобновлении поставок в случае необходимости сохраняется.