 

В РФ предложили запретить госзакупки масок за рубежом

09.06.2020, 16:08, Новости дня

Минпромторг РФ предлагает запретить до конца 2021 года закупки медицинских масок за рубежом для государственных и муниципальных нужд, а также для обороны и безопасности страны.

Документ предполагает внесение медицинских масок в перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, кроме ЕАЭС, не допускаемых к закупкам для государственных и муниципальных нужд, сообщается на портале законопроектов правительства России.

«Объем производства медицинских масок на территории РФ за период пандемии увеличился в 10 раз и полностью покрывает внутреннюю потребность», – говорится в пояснительной записке к проекту.

Уточняется, что нормативная среднесуточная потребность в медицинских масках на территории РФ составляет почти 6 млн шт., тогда как объем их выпуска сейчас достиг 6 млн штук в сутки, к началу июля 2020 года увеличится до 9,5 млн, а к 1 августа – до 11 млн.

Ранее торгово-промышленная палата (ТПП) РФ попросила Минфин установить заградительные пошлины на медицинские маски, респираторы и одноразовую одежду из Китая для поддержки отечественного производства.

1 июня глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что РФ не планирует больше закупать маски в Китае, но договоренность о возобновлении поставок в случае необходимости сохраняется.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Путин из-за занятости перенес совещание по строительной отрасли

30.04 / В Крыму частично пропала мобильная связь из-за повреждения кабеля

20.05 / У Lockheed Martin возникли проблемы с поставками F-35

03.06 / Washington Post – в приглашении России на G7 увидели попытку Трампа создать антикитайскую коалицию

04.06 / “Интересно, как они отмажут Зеленского?” Нардепы от “Европейской солидарности” потребовали открыть уголовное дело против президента

30.04 / Природные пожары: в России горит 60 тысяч гектаров леса

18.05 / Медикам в Приангарье доплатили почти 10 млн рублей

05.05 / ВОЗ: США не представили доказательств лабораторного происхождения коронавируса

05.06 / Эксперт оценил вероятность возникновения сильных магнитных бурь в июне

13.04 / Во Франции продлили режим самоизоляции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска