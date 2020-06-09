Мнение: США имитируют интерес к российскому ядерному оружию

09.06.2020, 16:08, Разное

Соединенные Штаты сделали крайне неожиданный жест в контексте текущих отношений с Россией – согласились на переговоры о судьбе договора СНВ-3. Еще не так давно Вашингтон ставил явно невыполнимые условия для такого диалога. Действительно ли США изменили свою точку зрения по поводу стратегического ядерного оружия – и что ждать от этих переговоров?

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков и специальный представитель президента США Маршал Биллингсли договорились возобновить в июне переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). По данным издания Bloomberg, встреча пройдет в Вене 22 июня. Напомним, что срок действия нынешнего соглашения – СНВ-3, выставившего потолок для каждой подписавшейся страны в 1550 боеголовок и 700 носителей – истекает в феврале 2021 года. И стороны могут либо продлить это соглашение еще на пять лет, либо вообще заключить новое.

Неожиданный ход

Новость о возобновлении переговоров и встрече Рябкова с Биллингсли стала для многих приятным сюрпризом. Напомним, это тот самый Биллингсли, который еще месяц назад просил Россию объяснить Америке, «почему русские так отчаянно хотят продлить договор – и хотим, чтобы нам объяснили, зачем нам это делать».

Который уверял, что Штатам не нужен «контроль за вооружениями ради контроля за вооружениями». А значит, не нужно соглашение СНВ, ведь оно не решает «проблемы, связанные с Китаем», а также проблемы, связанные с «дестабилизирующей деятельностью РФ в областях, которые это соглашение не регулирует и на которые никак не влияет». Который выставил РФ ряд условий для продления соглашения: принуждение китайцев к нему присоединиться и включение в договор новейших российских ядерных систем наподобие «Посейдона» (а точнее, включение пункта об их уничтожении). Условий, которые на сегодняшний день не выполнены, и трудно представить, что Москва в принципе будет обсуждать возможность их выполнения.

А что касается КНР, то да, Пекину отправлено формальное приглашение поучаствовать в переговорах – но это приглашение Китай, скорее всего, проигнорирует. Об этом уже заявили в Москве, и что сам Биллингсли прекрасно знает. «Примет ли Китай это приглашение, станет ли он искренне вести переговоры?» – задает господин спецпредставитель риторические вопросы в своем Twitter.

Вспомнили о репутации

Любопытно, но в комментариях к этому посту один из пользователей задает Биллингсли аналогичный вопрос: «А станут ли США искренне вести переговоры?». И вот это как раз правильный вопрос – можно сказать, даже ключевой. Ведь причиной согласия США на возобновление переговорного процесса является отнюдь не желание заключить ядерную сделку с Москвой, а скорее грамотно ее похоронить.

Возможно, до администрации Трампа наконец-то дошло, что отказ американского представителя по контролю за вооружениями обсуждать контроль за вооружениями ставит Штаты в крайне нелицеприятное положение. Хотя бы потому, что мир (в том числе европейские союзники США) возлагает именно на Вашингтон вину за демонтаж системы контроля за вооружениями.

Причем демонтаж в тот момент, когда Москва выпускает новую ядерную доктрину – исключительно оборонительного характера, но в то же время прописывающую в качестве угроз, от которых надо обороняться, размещение американских сил в Европе. С тонким намеком европейским партнерам воздержаться от участия в агрессивных планах американской администрации, которая ради политических авантюр вообще не задумывается о поддержании стратегической стабильности.

Вот Белый дом и показывает, что он задумывается. Ответственно задумывается. Именно поэтому Дональд Трамп и сообщил о стремлении заключить «ядерный пакт» с Россией, именно поэтому Штаты согласились на возобновление переговорного процесса. И именно поэтому данный переговорный процесс, по мнению ряда экспертов, вполне может закончиться ничем – если, конечно, РФ не предпримет шаги в нужном направлении.

Нужном для США, разумеется. «Сама готовность возобновить эти переговоры уже является уступкой со стороны администрации Трампа», – пишет Bloomberg. С намеком на то, что Москва должна принять, поблагодарить и поощрить.

Отзеркалим

Но вот нужно ли это Москве? В переговорах по СНВ РФ ставит перед собой две задачи.

Первая – и наиболее очевидная – продлить действующий или заключить новый ДСНВ во имя поддержания мировой стабильности и глобального самосохранения. Снижение количества ракет до разумных пределов не подрывает стратегический паритет (то есть в случае нападения одного государства на другое возможность жертвы нанести по агрессору ответный ядерный удар с неприемлемыми для агрессора последствиями, делающим для этого агрессора бессмысленным и самоубийственным само нападение). С другой стороны, это снижение ведет к укреплению глобальной ядерной безопасности. Чем меньше ракет, тем лучше за ними контроль, тем ниже риски ядерного распространения и (не дай Бог, конечно) последствия возможных ядерных эксцессов.

Вторая задача – это вести конструктивные переговоры ради самих переговоров. Ядерная тема была всегда одной из самых успешных в российско-американском диалоге, и эксперты надеялись, что ее можно будет использовать как своего рода локомотив в развитии отношений. Как инструмент создания атмосферы доверия, базис для достижения компромисса в других областях.

Можно предположить, что ни одна из этих задач через переговоры об СНВ на американских условиях решена не будет.

Администрация Трампа не ищет ядерный компромисс – ей нужно российское разоружение, отказ Москвы от новейших асимметричных систем ядерного сдерживания («Посейдонов», «Кинжалов» и «Буревестников»). То есть отказ от поддержания паритета.

Использовать эти переговоры как базис для развития отношений тоже невозможно – в условиях нынешней внутриполитической турбулентности в США Трамп не готов сейчас к какому-то конструктивному диалогу с Россией по Украине, Сирии и другим вопросам. В лучшем случае он вернется к этому диалогу после ноября (если, конечно, останется в Белом доме на второй срок).

Именно поэтому, скорее всего, на предстоящей 22 июня встрече Москва просто отзеркалит американский подход – то есть проведет переговоры для галочки. Сергей Рябков встретится с Биллингсли, они мило побеседуют. Затем американцы выразят сожаление в том, что русские не привели на встречу за ручку китайцев, повозмущаются выставлением им неприемлемых условий и несоблюдением русскими взятых на себя обязательств. Ну и пояснят, что Москва так и не смогла объяснить, зачем Америке продлять действующее соглашение.

И если сценарий действительно будет такой, то нас ждет весьма опасное будущее. После истечения в феврале срока действия СНВ-3 гонка ядерных вооружений станет частью американо-китайской холодной войны. Со всеми вытекающими – и, не дай Бог – вылетающими для мировой стабильности.