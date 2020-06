Трамп: мужчина, которого толкнули полицейские, мог быть провокатором антифа

09.06.2020, 16:06, Новости дня

За толкнувших 75-летнего мужчину на протестах в Баффало полицейских вступился Дональд Трамп. Он предположил, что пожилой мужчина был провокатором антифа. Президент США заявил, что Мартина Гуджино полицейские толкнули тогда, когда он пытался сканировать полицейские переговоры и включить на полицейской радиочастоте глушилку.

"Я смотрел видео, он упал сильнее, чем его толкнули… Может, это была подстава?" — предположил Трамп в записи на своем Twitter-канале.

Buffalo protester shoved by Police could be an ANTIFA provocateur. 75 year old Martin Gugino was pushed away after appearing to scan police communications in order to black out the equipment. @OANN I watched, he fell harder than was pushed. Was aiming scanner. Could be a set up?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2020

На записях, показанных телеканалом CNN видно, что после толчка полицейских пожилой американец падает на спину и после этого лежит неподвижно. На видео, добавляет РИА Новости, видно, что под его головой расползается лужа крови. Мужчина был госпитализирован. Его состояние оценивается как тяжелое.

Сбивших с ног старика двух полицейских отстранили от работы. После этого все 57 бойцов группы быстрого реагирования полиции Баффало написали рапорты об уходе со службы в знак солидарности с коллегами и протеста против их отстранения.

Протесты в крупных городах США начались в конца мая после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. Однажды отсидевший за разбой Флойд якобы расплатился в магазине поддельным чеком на 20 долларов.

При задержании полицейский 8 минут и 46 секунд держал колено на шее Джорджа Флойда, несмотря на его крики о помощи и заявления, что он не может дышать, Слова I can't breathe ("Я не могу дышать") и Black lifes matter ("Жизни черных тоже имеют значение") стали лозунгами этих протестов в Соединенных Штатах.

Полицейский-душитель только после разгара протестов был обвинен в предумышленном убийстве (второй степени). Трое его коллег также уволены со службы. Им вменяется пособничество убийству.