В Херсоне выздоровели все больные COVID-19
09.06.2020, 15:54, Новости дня
В Херсоне выздоровели все 20 человек, которые были заражены коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.
В горсовете добавили, что в области из 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.
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