В Херсоне выздоровели все больные COVID-19

09.06.2020, 15:54, Новости дня

В Херсоне выздоровели все 20 человек, которые были заражены коронавирусом. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба Херсонского горсовета.

В горсовете добавили, что в области из 179 заболевших уже выздоровели 172 жителя.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 9 июня коронавирус подтвердили у 27 856 жителей, из них 810 умерли, а 12 412 вылечились.