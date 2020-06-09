 

Путин прервал встречу с ростовским губернатором для международного разговора

09.06.2020, 15:53, Новости дня

Президент Владимир Путин прервал рабочую встречу по видеосвязи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, чтобы провести международный телефонный разговор.

На встрече губернатор доложил Путину о ситуации с коронавирусом в Ростовской области и об основных показателях социально-экономического развития, передает РИА «Новости».

«Василий Юрьевич, у меня несколько слов будет еще. Я прошу вас далеко не уходить с рабочего места. Небольшой телефонный разговор международный. Мы сейчас еще закончим нашу беседу», – пообещал президент.

Путин в ходе встречи поддержал кандидатуру Голубева на предстоящих выборах губернатора Ростовской области.



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