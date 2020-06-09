 

АТОР опровергла фейк о резком росте цен на отдых в России

09.06.2020, 15:48, Новости дня

Информация о том, что стоимость отдыха на российских курортах в 2020 году может вырасти на 30%, является недостоверной, сообщила исполнительный директор Ассоциация туроператоров РФ (АТОР) Майя Ломидзе.

«Я официально заявляю, что АТОР не делал заявлений о 30-процентном повышении цен на отдых в России. Это просто фейковая информация», – цитирует РИА «Новости» Ломидзе.

По ее словам, повышения стоимости на отдых в РФ в 2020 году вообще не ожидается. Ломидзе подчеркнула, что цены останутся на уровне 2019 года, «а может быть, даже снизятся». 

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на АТОР, что цены на отдых в РФ при резком росте спроса могут вырасти на 30%. 

Накануне в Крыму назвали условие успешного курортного сезона: открытие полноценного транспортного сообщения и низкий уровень числа выявленных случаев коронавируса. Кроме того, уже с 1 июня будет разрешена подготовка к работе санаторно-курортного комплекса, который с 15 июня сможет принимать на отдых крымчан, так как речь пока идет о внутреннем туризме, а не межрегиональном.



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