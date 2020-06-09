Губернатор Камчатского края попросил перенести парад Победы в регионе из-за коронавируса

09.06.2020, 15:45, Новости дня

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов обратился к командующему Восточным военным округом с предложением перенести парад на 26 июля (День ВМФ) или 3 сентября (День окончания Второй мировой войны). Об этом он написал в своем инстаграме.

Солодов считает “нецелесообразным” проводить парад из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Ранее власти Камчатского края заявляли о нехватке коек для лечения больных коронавирусной инфекцией – при имевшихся в стационарах 406 местах на лечение поступили 423 человека. Из-за этого крупнейший санаторий Камчатки переоборудуют в госпиталь.

Крупные вспышки заболевания COVID-19 в регионе зафиксировали в Петропавловске-Камчатском на станции скорой помощи и в Доме ребенка – там положительные результаты анализов получили 24 сотрудника учреждения.

Всего в регионе 1214 заболевших COVID-19, от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли 25 человек.

От проведения парада Победы из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации отказались в Пермском крае, Томской области и в Белгороде. Губернатор Орловской области заявил, что в регионе также не будут проводить парад из-за “большого риска заражения коронавирусом”.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о проведении парада Победы 24 июня и объявил этот день выходным. Шествие “Бессмертный полк” и традиционный военно-морской парад планируется провести 26 июля.

Роспотребнадзор до сих пор не рекомендует россиянам снимать маски и перчатки на улице из-за сохраняющегося риска распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 9 июня, с начала эпидемии в России COVID-19 заболели 485 253 человека. За последние сутки в стране коронавирусную инфекцию выявили у 8595 человек.