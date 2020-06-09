Туроператоры спрогнозировали подорожание отдыха в России на 30%

09.06.2020, 15:42, Разное

Стоимость отдыха на российских курортах может подорожать до 30%, заявил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Александр Курносов.

По его словам, повышение цен будет связано в основном с увеличением спроса на отечественные курорты из-за закрытых границ. При этом количество мест в гостиницах и санаториях будет ограничено, а сам туристический сезон окажется короче.

«Все это позволит собственникам и менеджменту этих объектов повысить цены. По имеющейся информации и по тому, как происходит бронирование на июль–август, видно, что цены могут подняться значительно. То есть более чем на 20–30%», — пояснил Курносов.

По оценкам вице-президента АТОР, рынок въездного туризма в Россию в этом году будет практически нулевым: РФ еще не скоро откроется для зарубежных туристов, а высокий турсезон длится в стране с мая по сентябрь. В частности, путешественников из Китая можно ждать не раньше следующего года, уверен Курсновов.

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В Российском союзе туриндустрии считают, что на восстановление отрасли от пандемии потребуется не меньше полутора лет. При этом сам рынок, как предполагает вице-президент РСТ Юрий Барзыкин, сократится наполовину по сравнению с прошлым годом.

Премьер-министр Михаил Мишустин накануне назвал туристическую отрасль одной из наиболее пострадавших из-за пандемии. По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, полноценно запустить ее можно будет с 1 июля. Границы РФ все еще остаются закрытыми, однако ранее гражданам разрешили выезжать в другие страны на работу, учебу, лечение, а также для ухода за родственниками.