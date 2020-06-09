Российская воспитательница убила своих детей и совершила суицид

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09.06.2020, 15:40, Разное

Воспитательницу детского сада и троих ее несовершеннолетних детей нашли мертвыми в Элисте. Тела обнаружил отец, вернувшийся с работы.

Дверь в квартиру была заперта изнутри. На телах умерших были обнаружены ножевые ранения. По версии правоохранителей, сначала 35-летняя женщина убила детей, которым было 4, 7 и 11 лет, а затем совершила самоубийство. Предположительно, у педагога была послеродовая депрессия, сообщает РИА Новости.



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