Вопреки карантину: Кайли Дженнер проводит время в ночном клубе с другом Кендалл Дженнер

09.06.2020, 15:33, Разное

В Калифорнии, где находится дом теперь уже не самого молодого миллиардера Кайли Дженнер (недавно владелицу косметической империи лишили этого статуса), по-прежнему действуют определенные карантинные правила и рекомендации. Например, местным жителям советуют оставаться дома и покидать его лишь при крайней необходимости: для похода на работу или в магазин за продуктами. Таким исключительным случаем для Кайли оказался… поход в ночной клуб, по которому она, видимо, истосковалась за время домашнего заточения. В ночь с воскресенья на понедельник младшая из сестер Кардашьян-Дженнер посетила модное заведение под названием Bootsy Bellows, которое открыли чуть ли не только ради ее визита.

Вечеринку Кайли устроила не в одиночестве – у клуба она появилась под руку с 28-летним палестинским манекенщиком Фаем Хадрой, который давно дружит с ее сестрой Кендалл. То, что Кайли предпочла именно такую компанию для первого выхода в свет после карантина, а также тот факт, что она держала Фая за руку, подогрело слухи о том, что сердце реалити-звезды занято. Напомним, ранее она встречалась с 28-летним рэпером Трэвисом Скоттом, но пара распалась в прошлом году.

Кайли Дженнер во время визита в ночной клуб Кайли и Фай Хадра (справа)

Под руку с Хадрой Кайли появляется не впервые: зимой Дженнер выкладывала в своем Instagram совместный снимок с Фаем. Кендалл, которая и познакомила сестру со своим другом, даже шутила в комментариях, что младшая Дженнер “уводит” у нее близких людей. Кстати, в какой-то момент и самой Кендалл приписывали роман с Фаем, но, судя по последним новостям, девушка решила сконцентрироваться на баскетболистах, к которым питает особую страсть.

Кайли и Фай … а также Кендалл и Фай

22-летняя Кайли Дженнер также до этого отдавала предпочтение определенному типу молодых людей. С 2014 по 2017 год она встречалась с рэпером Tyga. А после их расставания вновь выбрала рифмоплета – рэпера Трэвиса Скотта, с которым находилась в отношениях с весны 2017 года. 1 февраля 2018-го у пары родилась дочь Сторми. Однако ребенок не скрепил молодую семью: в октябре 2019-го в американских СМИ появилась информация о том, что Кайли и Трэвис расстались. И хотя молодые люди по-прежнему стараются проводить дни рождения дочери вместе и исполнять свои родительские обязанности, а Скотт, по сообщениям анонимов, не теряет надежды вернуть возлюбленную, карантин они проводили врозь.