Кубанских экс-полицейских осудили за принуждение несовершеннолетней к сексу

09.06.2020, 15:30, Новости дня

Анапский районный суд признал двоих экс-полицейских виновными в принуждении 17-летней спортсменки к сексуальным действиям в поселке Витязево, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

В августе 2019 года следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело по ч.2 ст.133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней») в отношении двух сотрудников полиции города Анапы, передает ТАСС.

По данным следствия, они принудили к сексуальным действиям 17-летнюю волейболистку из Московской области, выступавшую на соревнованиях в спортивно-оздоровительном комплексе «Волейград».

Суд назначил экс-полицейским «окончательное наказание по совокупности совершенных преступлений в виде лишения свободы на срок два года и четыре года с отбыванием наказания в колонии-поселении».

По данным краевого суда, один из осужденных полностью признал свою вину, примирился с потерпевшей и возместил ей моральный вред, это было учтено судом в качестве смягчающих обстоятельств.

Второй подсудимый вину не признал. Приговор суда в силу еще не вступил.

Ранее в суд передали дело об изнасиловании казанским полицейским жительницы Чебоксар.