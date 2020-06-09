Индийскую IT-компанию заподозрили в шпионаже за политиками по всему миру

09.06.2020, 15:30, Новости дня

Малоизвестная IT-компания BellTroX InfoTech Services из Дели взломала за семь лет более 10 тыс. учетных записей электронной почты, чтобы следить за политиками, инвесторами и главами предприятий по всему миру, передает Reuters со ссылкой на бывших сотрудников фирмы и другие данные.

По информации агентства, индийская компания с 2013 по 2020 год разослала тысячи вредоносных сообщений, которые вынуждали жертв отказаться от своих паролей.

Иногда потерпевшие получали письма якобы от коллег или родственников, либо же им приходило сообщение под видом запросов от Facebook на вход в учетную запись. Кроме того, злоумышленники использовали графические уведомления об отказе от подписки на сайт с порнографией, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, жертвами компании становились правительственные чиновники в Европе, магнаты на Багамских островах и известные инвесторы или организации по защите цифровых прав в США. Также среди пострадавших числятся судьи из ЮАР, политики в Мексике, юристы из Франции.

Агентство не смогло установить личности клиентов BellTroX. Два экс-сотрудника заявили, что их компания обычно заключали контракты с частными следователями, которые работали на конкурентов по бизнесу или политических оппонентов.

Владелец BellTroX Сумит Гупта отказался раскрыть клиентов, пользующихся услугами его компании. Он утверждает, что его деятельность не была противозаконной.

Reuters отмечает, что в США начали расследование деятельности BellTroX в отношении американских лиц и компаний. Американский минюст от комментариев по этому вопросу отказался.

Агенство напомнило, что в 2015 году против Гупты уже выдвигались обвинения по делу о хакерском взломе. Два частных следователя из США признались, что платили ему за взлом аккаунтов руководителей в сфере маркетинга. Гупта заявлял, что помогал детективам загружать сообщения из почтовых ящиков только после того, как они сами предоставляли пароли.

Ранее германское издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году будто бы была скопирована переписка канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В публикации утверждается, что хакеры заполучили доступ к компьютеру канцлера в ее офисе в бундестаге.