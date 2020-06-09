В Нью-Йорке началась первая фаза открытия города

09.06.2020, 15:25, Новости дня

НЬЮ-ЙОРК – Нью-Йорк приступил к постепенному перезапуску своей экономики, через три месяца после того, как ради сдерживания пандемии коронавируса были закрыты все предприятия, кроме тех, что оказывают услуги первостепенной важности.

«Это очень важный день, – заявил мэр Билл де Блазио на пресс-конференции на бруклинской военно-морской верфи, посвященной началу первого этапа открытия города. – Это день 100 коронавирусного кризиса, и день, когда мы начинаем освобождаться от этой болезни».

Он сообщил, что от 200 до 400 тысяч человек вернутся к работе в строительстве, на производстве, в сфере оптовых поставок и второстепенных секторах розничной торговли.

Покупателям по-прежнему придется забирать покупки у дома, магазины будут открыты для посещения только на втором из четырех этапов открытия примерно через две недели. Местным больницам разрешили возобновить плановые операции.

Город с населением 8,6 миллиона человек ощутил на себе один из самых тяжелых ударов пандемии в мире. В городе было зарегистрировано более 200 тысяч случаев COVID-19, около 22 тысяч человек скончались.

«Мы стали эпицентром этого кризиса, это то место, где он ударил сильнее всего, но Нью-Йорк настолько силен и несгибаем, что мы возрождаемся», – заявил мэр де Блазио.

Он призвал жителей города не забывать извлеченные уроки, включая необходимость ношения масок и социального дистанцирования.

Каждый следующий этап открытия города будет начинаться не ранее чем через две недели после предыдущего.

На втором этапе работу возобновят финансовые компании и агентства недвижимости. На третьем сфера гостеприимства будет работать в полном объеме: рестораны смогут обслуживать посетителей в торговом зале, а гостиницы, которые считаются важным бизнесом и оставались открытыми, смогут расширить свои услуги. На последнем этапе откроются школы, музеи и индустрия развлечений.