 

Представитель Буша опроверг сообщения, что экс-президент не будет поддерживать Трампа

09.06.2020, 15:25, Новости дня

Пресс-секретарь бывшего президента Джорджа Буша-младшего Фредди Форд заявил, что публикация в New York Times о том, что экс-глава государства якобы не поддерживает переизбрание президентом Дональда Трампа, «полностью сфабрикована».

Форд сообщил газете Texas Tribune, что статья в New York Times, которая ссылалась на людей, знакомых с размышлениями Буша, была неверной, но сам Буш будет избегать публичных комментариев о том, как он будет голосовать на выборах в этом году.

«Все это полностью сфабриковано, – сказал Форд. – Он ушел от президентской политики, и никак не обозначал, как он будет голосовать».

Форд заявил, что экс-президент не будет участвовать в избирательной кампании.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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