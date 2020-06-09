Защита убитой аспирантки решила настаивать на новой статье для историка Соколова

09.06.2020, 15:16, Новости дня

Адвокат потерпевшей стороны в деле об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко намерен настаивать на новой статье для историка Олега Соколова – о надругательстве над телами умерших.

«Еще на стадии следствия мы заявляли о добавлении ст. 244 УК РФ. Следствие нам отказало. Но мы действительно считаем, что она должна быть применена, и будем настаивать на этом», – цитирует РИА «Новости» адвоката Александру Бакшееву.

Во вторник в Санкт-Петербурге начался процесс по делу об убийстве бывшим доцентом СПбГУ своей аспирантки. Планировалось, что на заседании будет оглашено обвинительное заключение, но суд перенес рассмотрение на 15 июня из-за того, что у Соколова появился новый адвокат.

На заседании выяснилось, что, помимо Александра Почуева, у Соколова заключен договор на защиту с Сергеем Лукьяновым, который только подключился к делу.

«Для меня важно, чтобы мой адвокат Сергей Лукьянов как можно быстрее ознакомился с вещдоками. Прошу, чтобы его как можно быстрее допустили до этого», – сказал Соколов.

Между тем защита Соколова планирует впервые обнародовать видео ссоры влюбленных накануне убийства, которое ранее не фигурировало в материалах дела.

«Это видеозапись была сделана на мобильный телефон самим Соколовым, на ней запечатлен момент их ссоры. Видео может показать отношение жертвы к Соколову, какие у них были отношения», – сказал Почуев.

В ноябре 2019 года историк застрелил 24-летнюю аспирантку, с которой состоял в отношениях. Он попытался избавиться от трупа, расчленив и выбросив его в реку, но был задержан.

В середине марта расследование дела Соколова было завершено, оно передано в суд. Соколов признался в убийстве, согласился с арестом. Мотивом преступления назвал ссору. По другим данным, Соколов застрелил девушку, когда она спала. По результатам экспертизы Соколова признали вменяемым.