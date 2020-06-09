В РФ начался донорский марафон

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09.06.2020, 15:16, Новости дня

Недельный донорский марафон стартовал по всей РФ в преддверии Всемирного дня донора 14 июня, сообщила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА РФ Ольга Эйхлер.

«Неделя донорства, которая стартовала вчера, приурочена к важному празднику – Всемирному дню донора крови. Это мероприятие не просто имеет социальное значение, чтобы отметить контингент доноров, но имеет под собой, наверное, практически многие аспекты, поскольку мы не только привлекаем внимание к важности вопроса донорства, мы привлекаем внимание к работе самих учреждений, призываем прийти в эти учреждения, мы привлекаем внимание к вопросам обеспеченности клиник компонентами крови», – передает слова Эйхлер РИА «Новости».

По ее словам, неделя донорства стартовала по всей стране, что очень важно отметить, потому что в каждом регионе есть своя служба крови, свое учреждение, которое активно работает и привлекает тот контингент, с которым в субъекте сложились очень хорошие отношения.

«Так, до 14 июня мы планируем провести огромное количество акций, которые привлекут доноров, привлекут внимание к вопросам донорства, привлекут новых доноров, поскольку новые доноры – это доноры, которые обновляют нашу систему, обновляют нашу кровь. Мы всегда заинтересованы в новых кадровых безвозмездных донорах крови», – добавила она.



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