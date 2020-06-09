«Человеческая жизнь спускается в унитаз»: Екатерина Волкова в шоке от пьяной езды Ефремова

09.06.2020, 15:09, Разное

Российская актриса театра, кино и телевидения Екатерина Волкова в шоке от пьяной езды актёра театра и кино, театрального режиссёра и телеведущего Михаила Ефремова. Звезда «Ворониных» надеется, что заслуженный артист Российской Федерации в ужасе от содеянного.

38-летняя актриса, наиболее известная по роли Веры в телесериале «Воронины», заявила, что следит за новостями о ДТП с Михаилом Ефремовым, которое произошло в ночь на 9 июня. Волкову разрывает внутри от негодования, поскольку из-за вседозволенности человеческая жизнь спускается в унитаз. Звезда «Ворониных» считает, что даже если человек употребляет алкоголь, то он не имеет права посягать на жизнь другого человека.

По словам актрисы, тема алкоголизма касается буквально каждой семьи. «Михаил Ефремов – всенародный любимец, талантливейший̆ актёр», – цитирует Волкову «Teleprogramma.pro». Артистка полагает, что людской приговор будет категоричным – казнить, нельзя помиловать.