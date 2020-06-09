Названы шесть основных разновидностей коронавируса

09.06.2020, 15:08, Новости дня

Американские ученые выделили шесть основных групп SARS-СoV-2, распространяющихся в мире, сообщается в исследовании на ресурсе bioRxiv.

Исследователи отмечают, что геном вируса с начала пандемии мутировал настолько, что сейчас можно выявить и отследить его разновидности. Для того, чтобы понять, как вирус будет распространяться в будущем и выявить его возможные мутации, необходимо определить клональные группы, передает РИА «Новости».

Ученые разработали алгоритм, с помощью которого можно быстро выделить последовательности геномов, для его изучения было использовано более 10 тыс. образцов SARS-СoV-2 из разных регионов мира.

«Использование данного метода позволило нам объединить типы последовательностей [геномов] в четко обособленные клональные группы. (…) Анализ 10 тыс. 422 образцов SARS-CoV-2 выявил шесть основных клональных групп, циркулирующих в мире», – говорится в научной работе.

Ученые отмечают тесную взаимосвязь присутствия геномов, присущих той или иной разновидности, с географическими факторами. Так, геномы группы CC256 наиболее распространены в США, CC258 – в США и Европе, а CC800 – на Ближнем Востоке. Разработанный исследователями алгоритм может применяться для отслеживания возможных мутаций и вероятного происхождения любого вируса.

Ранее ученые из индийского Национального института биомедицинской геномики заявили, что новый коронавирус разделился на 10 разных типов.