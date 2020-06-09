 

Крым отменил обсервацию для приезжих из других регионов России

09.06.2020, 15:08, Новости дня

Власти Крыма отменяют обязательную двухнедельную обсервацию для приезжих из других российских регионов с 15 июня, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«С 15 июня на территории Республики Крым полностью снимается режим самоизоляции для всех категорий граждан. Кроме того, также с 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации», – написал Аксенов во «ВКонтакте». 

Глава республики добавил, что обсервация для приезжающих из-за рубежа, в том числе для въезжающих с территории Украины, будет сохранена. 

Также было принято решение о снятии с 15 июня ограничений, которые касались перевозки льготных категорий граждан.

Ранее сообщалось, что ограничения на работу детских игровых комнат, тренажерных залов и размещение жителей региона в санаториях и гостиницах Крыма будут отменены с 15 июня. 

Также в Крыму назвали условие успешного курортного сезона: открытие полноценного транспортного сообщения и низкий уровень числа выявленных случаев коронавируса. 



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