 

Мнение: О современной идеологической борьбе

09.06.2020, 15:00, Разное

Можно по разному относиться к тем или иным общественным деятелям современной России.
           И, лично у меня, немало вопросов и к Герману Грефу, и к Никите Михалкову. Согласен с критикой отдельных его фильмов, от "Утомленных солнцем", до "Солнечного удара".
           И, тем не менее, по моему мнению, личные отношения – симпатии или антипатии, – не должны влиять на восприятия и анализ, оценку позиции и высказываний кого-либо из них.
           Это предисловие – весьма важному и существенному одному из последних высказываний по целому ряду проблем современности России.
Предлагаю самостоятельно  познакомиться с ним всем читателям.

БесогонTV – YouTubeyoutube.com›channel/UCiwIy5q59aD-Nph5f-Zvp2AВ новом выпуске авторской программы «БесогонТВ» Никита Михалков предлагает поговорить о том, к чему могут привести новомодные программы развития образования и социального устройства, предлагаемые нам под масками «самые прогрессивные» и «инновационные». Почему Герман Греф так интересуется образованием, и как именно «образовательные платформы» должны полностью изменить принципы обучения школьников и студентов? На какую философскую концепцию опираются строители «Умного города», и в чем ее опасность? И как со всем этим связан принятый Госдумой законопроект о создании единого федерального регистра?

Источник: Теория элит



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