 

Парикмахерская на орбите: как стригутся космонавты

09.06.2020, 14:55, Новости дня

Как космонавтам удается постричься на борту станции? Об этом рассказал самарский член экипажа МКС Олег Кононенко. "Парикмахером" стал его коллега Алексей Овчинин.

Все условия для создания красивой прически у космонавтов есть. На борту нет никаких невероятных приспособлений для этого. Оказывается, процессу стрижку помогает специальный пылесос. Его шланг надевается на машинку, тогда волосы не разлетаются по станции, уточнили в "Роскосмосе".

Благодаря таким небольшим хитростям космонавты всегда выходят на сеанс связи аккуратными и ухоженными. Кстати, экипаж Олега Кононенко вернется на Землю меньше чем через три недели, сообщает ГТРК "Самара".

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ГТРК "Самара"



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