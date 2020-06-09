Журналист о громком ДТП с участием Ефремова: побеждают те, у кого есть удостоверение или влияние

09.06.2020, 14:55, Новости дня

Столичные сотрудники ДПС и Следственного отдела УВД по ЦАО обязаны были допросить известного артиста Михаила Ефремова в любом его состоянии. Такое мнение выразил член Общественного совета при СК РФ и ФСИН, тележурналист Эдуард Петров в прямом эфире телеканала "Россия 1", комментируя задержание Ефремова после страшного ДТП. Сергей Захаров, водитель грузовика, в который врезалась машина известного актера, скончался рано утром 9 июня.

По сведениям жены Ефремова, артист якобы принимал снотворное. "Вместе с водкой что ли? — возмущен Петров. — Он даже не понимал, где находится. Если ты выпил снотворное, то зачем садишься за руль".

По словам журналиста, такие громкие истории с vip-нарушителями в РФ далеко не редкость. "Два дня назад бывший начальник ГИБДД Кемеровской области Юрий Мовшин вышел по УДО. Он совершил ДТП, в результате которого погибло четыре девушки. Отсидел в колонии ровно два года, а вчера вышел на свободу".

По мнению Петрова, некоторые высокопоставленные чиновники, сотрудники СК, прокуратуры, полиции, судьи, попадавшие в серьезные ДТП, даже не понимают того, что они совершили.

Тележурналист рассказал, что после смертельной аварии Ефремов находился в "шоковом" состоянии. Сотрудники ДПС должны были его допросить. "Освидетельствовать, позвать понятых, а утром отвезти его в суд и избрать меру пресечения. Так было бы по закону и справедливо", — считает он.

Со стороны УВД по ЦАО Москвы сделано было все "подло" по отношению к журналистам, людям, которые ждали на месте, чем это дело закончится.

По его словам, следственные отделы, которые занимаются расследованием московских ДТП, — это самые богатые люди, особенно в районе Кутузовского проспекта."Съемочная бригада ВГТРК неоднократно снимала сюжеты про уголовные дела, как вы думаете, кто побеждает?", — негодует журналист.

"Всегда решается вопрос в пользу, у кого есть удостоверение или влияние. А те, кто погибают, как правило, остаются ни с чем", — утверждает Петров.

"Следственный департамент МВД — это самое хлебное и выгодное место в полиции", — уверен он. "Подобные преступления должны браться под контроль генерального прокурора РФ Игоря Краснова и главы СК РФ Александра Бастрыкина", — считает журналист.