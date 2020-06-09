Депутаты настаивают на конфискации автомобилей у водителей-пьяниц

09.06.2020, 14:55, Новости дня

Трагическое ДТП с участием Михаила Ефремова, которое привело к печальным последствиям, заставило депутатов вернуться к обсуждению вопроса ужесточения санкций за пьяную езду.

Разработать механизм конфискации автомобилей у нетрезвых водителей предлагает депутат-единоросс и член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев.

“Важно, чтобы мы вынесли из этого итог, и, на мой взгляд, у пьяных надо отбирать автомобили. Если человек сел за руль пьяным, такой автомобиль должен быть конфискован. Мы будем прорабатывать эти инициативы с Госавтоинспекцией, ждем от них тоже проработанных предложений”, – цитирует Васильева пресс-служба ЕР.

Депутат призывает отбирать автомобили в пользу государства у всех пьяниц, независимо от статуса и класса автомобиля. Но в то же время внимательно отнестись к проработке ситуаций, когда нетрезвый водитель взял автомобиль у родственников или арендовал в каршеринге – в таких случаях конфискация будет неуместной.

Напомним, что действующий КоАП не предусматривает имущественных наказаний за пьяную езду – только лишение водительских прав, административный арест или денежный штраф.

Отметим также, что идея конфисковывать автомобили у пьяных водителей обсуждается ежегодно на протяжении многих лет, а последним инициатором такого механизма в 2019 году было МВД. Ни одна из попыток утвердить конфискацию за пьянку успехом пока не увенчалась.

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