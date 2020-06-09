Путин похвалил Грефа за работу во время пандемии

09.06.2020, 14:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Сбербанка Германом Грефом заявил, что сейчас перед финансовой отраслью много задач, но в банке справляются с их решением.

«Знаю, что хотели рассказать о текущей работе, знаю также, и мы с вами об этом говорили, что перед финансовыми нашими, тем более ведущими, учреждениями в сегодняшней непростой ситуации очень много задач, но знаю, что вы с этими задачами справляетесь», – передает слова Путина РИА «Новости».

Греф, в свою очередь, сообщил, что Сбербанк рефинансировал населению кредиты на сумму около 1 трлн рублей, передает ТАСС.

Также, указал он, Сбербанк сформировал резервов в три раза больше, чем в прошлом году. По словам Грефа, российская экономика справится с восстановлением после коронавируса лучше европейской или американской.

В мае Греф говорил, что экономика РФ начала восстановление, но пока не теми темпами, которые хотелось бы видеть.