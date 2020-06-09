 

Брянский таксист отказался везти темнокожего студента

09.06.2020, 14:53, Новости дня

Водитель «Яндекс.Такси» отказался везти уроженца Конго, студента Брянского университета имени Петровского, потому что тот ему «не понравился».

В группе «Подслушано Брянск» во «ВКонтакте» выложили видеозапись из машины, на которой таксист отказывается выполнять заказ. Запись выложил в интернет студент из республики Конго, который учится на третьем курсе местного вуза.

Студент спросил таксиста, почему он не хочет его везти и связано ли это с коронавирусом. На что водитель ответил ему, «если мне человек не нравится, я его не везу».

На вопрос студента «Вы расист, да?» таксист ответил: «Конечно, да». 

Как выяснило издание «БрянскToday», парень является студентом второго курса экономического факультета, проживающим в Брянске уже три года. По его словам, подобные ситуации возникают достаточно регулярно.

По словам председателя Брянской областной общественной организация «Защита прав потребителей» Виктора Сандлера, таксист нарушил нормы гражданского законодательства, поскольку все, кто обращаются в компанию за заказом такси, заключают с перевозчиком так называемый публичный договор, передает РИА «Новости». 

«Вне зависимости от того, расист он или не расист, вне зависимости от того, какая у него прическа на голове… Любой, кто обратился, с тем они должны заключить договор. Водитель нарушил нормы гражданского законодательства в части публичного договора», – сказал Сандлер.

Также Сандлер подчеркнул, что у работодателя должны быть должностные инструкции для работников, которые регламентируют их поведение.



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