 

Роскосмос ответил на вопрос о российских деталях на корабле Crew Dragon

09.06.2020, 14:48, Новости дня

Российские детали не используются в стыковочном агрегате космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В Роскосмосе заявили, что «стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского (ПАО РКК «Энергия») производства», передает ТАСС.

В госкорпорации пояснили, что ранее корабли США Space Shuttle оснащались российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки (АПАС). Соответствующие узлы стыковки российского производства были установлены также на американском сегменте МКС.

После завершения полетов шаттлов и разработки странами-участниками МКС международного стандарта по системам стыковки в РКК «Энергия» по контракту с Boeing был создан и изготовлен переходник с российского узла АПАС на стыковочный агрегат по международному стандарту.

«В дальнейшем компания Boeing дооснастила переходники элементами американского производства и установила их на российские агрегаты АПАС американского сегмента МКС. Именно эта сборка с логотипом ПАО РКК «Энергия» обсуждается в средствах массовой информации. К одному из таких причалов стыковался американский пилотируемый корабль Dragon-V2», – отметили в Роскосмосе.

Ранее СМИ сообщили, что компания SpaceX якобы использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка.

Также была опубликована фотография, на которой изображен переходник с логотипом РКК «Энергия».

Напомним, в конце мая ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.06 / На месте разлива топлива в Норильске уже собрано более 700 тонн водонефтяной смеси

08.05 / Подтвержден выход нового смартфона Poco M2 Pro

02.06 / Euronews – вскрытие подтвердило смерть Джорджа Флойда из-за асфиксии после грубого ареста

06.05 / В Московской области решили в первую очередь открывать детсады и школы

05.06 / Трамп приказал сократить американский контингент в Германии

03.06 / Трамп заявил о желании заключить с Россией ядерный пакт

28.05 / Германия отказала Онищенко в политубежище, на Донбассе скоропостижно умер украинский комбриг. Главное за день

10.05 / Шестой самолет с российскими военными вернулся из Италии

04.06 / МИД назвал «чушью и абсурдом» заявление Берлина по «хакерским атакам»

25.05 / New York Times отвела первую страницу списку погибших от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска