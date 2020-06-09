Роскосмос ответил на вопрос о российских деталях на корабле Crew Dragon

09.06.2020, 14:48, Новости дня

Российские детали не используются в стыковочном агрегате космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

В Роскосмосе заявили, что «стыковочный агрегат корабля соответствует международному стандарту и не имеет деталей российского (ПАО РКК «Энергия») производства», передает ТАСС.

В госкорпорации пояснили, что ранее корабли США Space Shuttle оснащались российским андрогинным периферийным агрегатом стыковки (АПАС). Соответствующие узлы стыковки российского производства были установлены также на американском сегменте МКС.

После завершения полетов шаттлов и разработки странами-участниками МКС международного стандарта по системам стыковки в РКК «Энергия» по контракту с Boeing был создан и изготовлен переходник с российского узла АПАС на стыковочный агрегат по международному стандарту.

«В дальнейшем компания Boeing дооснастила переходники элементами американского производства и установила их на российские агрегаты АПАС американского сегмента МКС. Именно эта сборка с логотипом ПАО РКК «Энергия» обсуждается в средствах массовой информации. К одному из таких причалов стыковался американский пилотируемый корабль Dragon-V2», – отметили в Роскосмосе.

Ранее СМИ сообщили, что компания SpaceX якобы использовала в своем корабле Crew Dragon российские комплектующие, благодаря которым была обеспечена успешная автоматическая стыковка.

Также была опубликована фотография, на которой изображен переходник с логотипом РКК «Энергия».

Напомним, в конце мая ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал, впервые за долгое время американские астронавты были доставлены на МКС на борту своего корабля.