 

Представлена глубоко модернизированная бронемашина БРДМ-2МБ «Бекас»

09.06.2020, 14:48, Новости дня

Предприятие ООО «Б-АРМС» представило глубоко модернизированную версию бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2МБ «Бекас», работа над которой началась в 2016 году, сообщил главный конструктор проекта Алексей Бутримов.

«Сегодня мы представляем модернизацию БРДМ-2МБ «Бекас», которую мы начали еще в 2016 году. Была сделана первая машина БРДМ-2МС «Стриж», которую вы могли видеть на параде в Лаосе, в Киргизии и в других странах при передаче машин. В процессе производства первых машинокомплектов мы сделали вторую модернизацию», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что эта версия машины отличается улучшенными характеристиками, дополнительным бронированием, противоминным комплексом, а также оснащено новой системой кондицирования. Улучшены характеристики тормозной и топливной системы.

В январе сообщалось, что РФ передала Лаосу партию танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Месси остался за пределами Топ-10 самых дорогих футболистов Европы

12.05 / Путин: c 12 мая начнётся смягчение режима ограничений

13.04 / Лукашенко раскритиковал «перегибающих» белорусов в медицинских масках

22.05 / Вирусолог рассказал, какие риски ждут москвичей без отопления

22.04 / Силуанов заявил о медленном освоении средств на оснащение региональных больниц

05.06 / Трамп обрушился на ЕС и Китай с угрозами из-за лобстеров

11.05 / В Москве за сутки 4 тыс. пациентов вылечились от коронавируса

28.05 / В Москве решили вернуть 3 тыс. больничных коек в обычный режим

18.04 / Непрерывные производства: заводы, от которых зависит безопасность страны

11.04 / Вирусолог предрек новую эпидемию после отмены карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска