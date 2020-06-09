Представлена глубоко модернизированная бронемашина БРДМ-2МБ «Бекас»

09.06.2020, 14:48, Новости дня

Предприятие ООО «Б-АРМС» представило глубоко модернизированную версию бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2МБ «Бекас», работа над которой началась в 2016 году, сообщил главный конструктор проекта Алексей Бутримов.

«Сегодня мы представляем модернизацию БРДМ-2МБ «Бекас», которую мы начали еще в 2016 году. Была сделана первая машина БРДМ-2МС «Стриж», которую вы могли видеть на параде в Лаосе, в Киргизии и в других странах при передаче машин. В процессе производства первых машинокомплектов мы сделали вторую модернизацию», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что эта версия машины отличается улучшенными характеристиками, дополнительным бронированием, противоминным комплексом, а также оснащено новой системой кондицирования. Улучшены характеристики тормозной и топливной системы.

В январе сообщалось, что РФ передала Лаосу партию танков Т-72 и бронеавтомобилей БРДМ-2М.