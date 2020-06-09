 

Euronews – Пхеньян заблокировал все виды связи с Сеулом и не отвечает на звонки

09.06.2020, 14:45, Новости дня

Министерство объединения в Южной Корее выразило озабоченность в связи с тем, что Пхеньян прекратил отвечать по всем каналам связи на попытки Сеула установить контакт. В свою очередь, КНДР обвинила соседей в распространении «агитационных листовок антиправительственного содержания». Раньше представители обеих Корей общались ежедневно, но из-за карантина очные встречи пришлось заменить беседами по телефону, поясняет Euronews.

Пхеньян не отвечает на звонки из Сеула. Бюро двусторонней телефонной связи находится в северокорейском городе Кэсоне. Невозможно дождаться ответа и по военным каналам. Эта информация пришла из Южной Кореи во вторник — новость сообщили, цитируя заявление официального представителя Министерства объединения.

Событие произошло два года спустя после первого в истории саммита США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын. Их переговоры состоялись в Сингапуре. Бюро двусторонней телефонной связи, работавшее в Кэсоне, было создано по итогам беседы лидеров.

Со своей стороны, Пхеньян утверждает, что при согласии и поддержке Сеула ряд НКО отправляли на Север, как было сказано, «агитационные листовки антиправительственного содержания». И в связи с этими шагами КНДР и заблокировала любой вид связи между странами.

До этого дипломатического инцидента встречи в Кэсоне между представителями обеих Корей проводились дважды в в день. Но после начала пандемии очное общение было заменено на беседы по телефону. 

Дата выхода в эфир 09 июня 2020 года.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.06 / Песков: Путин обратится к россиянам по поводу Конституции, если сочтет необходимым

22.05 / Украинцам снизили цену на газ

07.05 / Euronews – карантин в Европе заканчивается — но привычная жизнь начнётся ещё не скоро

05.06 / Если и уезжать, так не в Россию

19.05 / Россия отказалась от учений у границ стран НАТО

18.05 / В Минздраве разъяснили порядок выплат медикам за работу с больными коронавирусом

27.04 / Названы органы, которые может поражать коронавирус

01.05 / “Впереди – решающий шторм”. Зеленский призвал провести майские праздники дома, чтобы не сорвать выход из карантина

18.05 / На Украине решили открыть пляжный сезон в условиях короновируса

13.05 / В Крыму возобновили расследование дела о преступлениях нацистов в годы ВОВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска