Euronews – Пхеньян заблокировал все виды связи с Сеулом и не отвечает на звонки

09.06.2020, 14:45, Новости дня

Министерство объединения в Южной Корее выразило озабоченность в связи с тем, что Пхеньян прекратил отвечать по всем каналам связи на попытки Сеула установить контакт. В свою очередь, КНДР обвинила соседей в распространении «агитационных листовок антиправительственного содержания». Раньше представители обеих Корей общались ежедневно, но из-за карантина очные встречи пришлось заменить беседами по телефону, поясняет Euronews.

Пхеньян не отвечает на звонки из Сеула. Бюро двусторонней телефонной связи находится в северокорейском городе Кэсоне. Невозможно дождаться ответа и по военным каналам. Эта информация пришла из Южной Кореи во вторник — новость сообщили, цитируя заявление официального представителя Министерства объединения.

Событие произошло два года спустя после первого в истории саммита США и КНДР, на котором встретились Трамп и Ким Чен Ын. Их переговоры состоялись в Сингапуре. Бюро двусторонней телефонной связи, работавшее в Кэсоне, было создано по итогам беседы лидеров.

Со своей стороны, Пхеньян утверждает, что при согласии и поддержке Сеула ряд НКО отправляли на Север, как было сказано, «агитационные листовки антиправительственного содержания». И в связи с этими шагами КНДР и заблокировала любой вид связи между странами.

До этого дипломатического инцидента встречи в Кэсоне между представителями обеих Корей проводились дважды в в день. Но после начала пандемии очное общение было заменено на беседы по телефону.

Дата выхода в эфир 09 июня 2020 года.