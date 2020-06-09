 

“Укроборонпром” по результатам проверки уволил руководителя ГП “Антонов”. На предприятии обвинили концерн в “агрессивной политике”

09.06.2020, 14:42, Новости дня

Государственный концерн “Укроборонпром” решил уволить президента государственного авиастроительного предприятия “Антонов” Александра Донца, сообщила пресс-служба концерна.

Соответствующий приказ 9 июня подписал генеральный директор “Укроборонпрома” Айварас Абромавичюс.

Временным исполняющим обязанности руководителя госпредприятия назначен вице-президент по проектированию “Антонова” Александр Лось.

Решение о кадровых перестановках было принято по итогам проверки, которая проходила на госпредприятии с 27 апреля по 22 мая по поручению премьер-министра Украины.

“По результатам проверки были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием; нецелевое использование объектов государственной собственности; злоупотребления и нарушения со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государства и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины”, – сообщили в “Укроборонпроме”.

Материалы проверки концерн передал в Службу безопасности Украины и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. 

Донец возглавлял “Укроборонпром” с марта 2018 года. 

После появления информации о кадровых перестановках ГП “Антонов” обвинило “Укроборонпром” в ведении “агрессивной политики” в авиационной отрасли.

“Мы должны констатировать, что ГК “Укроборонпром”, в состав которого ГП “Антонов” входит с 2015 года, прибегает к мерам, направленным на прекращение деятельности предприятия. Коллектив ГП “Антонов” подготовил открытые обращения к руководству государства, в которых обращает внимание властей на ситуацию, которая сложилась вокруг флагмана авиапрома Украины”, – сказано в заявлении предприятия, опубликованном в Facebook.  

Шановні представники ЗМІ! У зв’язку з агресивною політикою, яку концерн „Укроборонпром” проводить в авіаційній галузі…

Posted by Antonov Company on Teisipäev, 9. juuni 2020

Изданию “Главком” на предприятии “Антонов” сообщили, что Донец сейчас находится на больничном. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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