Бывшего премьера Кыргызстана Сапара Исакова приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о коррупции

09.06.2020, 14:35, Новости дня

Первомайский районный суд Бишкека признал виновным бывшего премьера Кыргызстана Сапара Исакова по делу о коррупции при реконструкции столичного Исторического музея и строительстве ипподрома в городе Чолпон-Ата и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, сообщает кыргызская служба Радио Свобода/Радио Азаттык.

“Путем частичного сложения наказаний по предыдущему приговору окончательно определить наказание в виде 18 лет лишения свободы. Срок отбывания наказания исчислять с 5 июня 2018 года”, – сообщил судья Марат Сыдыков. Также суд назначил Исакову штраф в размере 247 млн 650 тысяч сомов (примерно $3,34 млн).

Вторую фигурантку дела – бывшую заведующую отделом гражданского развития, религиозной и этнической политики аппарата президента Миру Карыбаеву – суд признал виновной в злоупотреблении служебным положении и оштрафовал на 247 млн сомов ($3,3 млн).

В декабре 2019 года Сапар Исаков был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинениям в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. Также у него конфисковали имущество, лишили дипломатического ранга, ордена “Манас” II степени и права занимать должности в государственных органах сроком на три года.

Сапар Исаков был премьер-министром Кыргызстана в 2017-2018 годах при президенте Алмазбеке Атамбаеве, а до этого занимал должность замруководителя и руководителя аппарата президента Кыргызстана. Он был одним из членов ближнего круга Атамбаева.

Вскоре после смены власти в Кыргызстане, в результате чего президентом стал Сооронбай Жээнбеков, на нескольких ближайших соратников Атамбаева были заведены уголовные дела о коррупции. По версии следствия, Исаков при отборе подрядчика, который должен был заниматься модернизацией Бишкекской ТЭЦ, пролоббировал интересы иностранной компании (китайской TBEA).