Российские моряки нашли неизвестную впадину в Антарктиде

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09.06.2020, 14:30, Новости дня

Экспедиция российского океанографического судна «Адмирал Владимирский» обнаружила впадину глубиной 800 метров у Земли Александра Первого в море Беллинсгаузена, это редкое явление, сообщили в департаменте информационного и медиаобеспечения Русского географического общества.

«В непосредственной близости от Земли Александра I и залива Беллинсгаузена участники экспедиции обнаружили впадину в 800 метров, хотя окружающие глубины в среднем составляют порядка 200 метров. Такое явление у побережья – редкость», – передает РИА «Новости» сообщение РГО.

По словам командира экспедиции капитана первого ранга Олега Осипова, которые приводит РГО, дно моря Беллинсгаузена в непосредственной близости от берегов имеет массу глубоких продольных борозд, которые, по-видимому, были оставлены сползающими айсбергами и ледниками.

Напомним, в апреле океанографическое исследовательское судно ВМФ РФ «Адмирал Владимирский» и гидрографическое судно «Маршал Геловани» встретились у берегов Антарктиды.



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