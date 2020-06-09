Адвокаты звезд отказались защищать Ефремова

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09.06.2020, 14:30, Новости дня

Известным адвокатам Татьяне Стукаловой и Александру Добровинскому, которые ранее работали со звездами, предлагали защищать актера Михаила Ефремова по делу о ДТП в центре Москвы, но они отказались.

«Ко мне вчера обращались, но я, к сожалению, очень занята», – сказала Стукалова, которая ранее защищала футболиста Александра Кокорина, передает РИА «Новости».

«Мне поступило такое предложение, но я его не принял», – сообщил также Добровинский, который являлся адвокатом экс-супруг футболистов Андрея Аршавина и Александра Кержакова, а также певца Филиппа Киркорова в деле о плагиате с французским композитором Дидье Моруани.

Адвокат певицы Лолиты и лейбла Black Star Сергей Жорин сообщил, что к нему с просьбой пока не обращались, но очень «маловероятно», что он за это возьмется.

В понедельник вечером Ефремов в нетрезвом виде сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada.

Возбуждено уголовное дело. Водителя Lada госпитализировали в крайне тяжелом состоянии, он умер в больнице. Дело против Ефремова переквалифицировали на более тяжкую часть статьи.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какого наказания заслуживает артист.



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