Продюсер откровенно об отношениях Фриске и известного певца

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09.06.2020, 14:25, Разное

Недавно Кирилл Андреев принял участие в программе Леры Кудрявцевой “Секрет на миллион”. Популярный исполнитель, кроме прочего, признался, что у него был роман с Жанной Фриске. Якобы они прятались по гримеркам и гостиничным номерам. Между ними была настоящая страсть, сообщил исполнитель.

Однако продюсер Олеся Сазыкина, которая когда-то работала и с “Иванушками International” и с “Блестящими” (где в свое время и блистала Жанна Фриске), опровергла слова Кирилла Андреева. Она назвала их отношения “бредом”И хотя Жанна Фриске и желала создать семью, “как любая девочка”, близких отношений с Андреевым быть не могло.

“То, что у них были какие-то отношения, это очень смешно, потому что нет ни одной их совместной фотографии, там, где они вдвоем. Есть совместные, где Жанна со всеми, но, чтобы личные, чтобы Кирилл с ней был в объятиях, такого не было”, – компетентно заявила Олеся.

По ее словам, больше всех из “Иванушек” Жанна общалась с “рыжим” Андреем Григорьевым-Апполоновым. Якобы она называла его своей “лучшей подружайкой”. Что же касается Кирилла Андреева, убеждена Сазыкина, так он захотел “поймать новый хайп” на выдуманном романе с Жанной Фриске.

“Вторую сторону никто не спросит, каждый второй может приписывать роман с Жанной”, – едко отметил продюсер. Действительно, ведь сама Жанна Фриске умерла почти пять лет назад, в июне 2015 года. Последние месяцы жизни певица страдала от опухоли головного мозга.

О том, что у нее рак, певица узнала вскоре после рождения единственного сына Платона. Мальчик появился на свет в апреле 2013 года. Певица родила от своего возлюбленного, популярного телеведущего Дмитрия Шепелева. После смерти Жанны Фриске именно он занялся воспитанием ребенка.



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