Володин: Дума взяла на контроль ситуацию вокруг ДТП с Ефремовым

09.06.2020, 14:25, Разное

Спикер напомнил, что Госдума приняла поправки, серьезно ужесточающие наказание за пьяное вождение. Теперь такие ДТП приравнены по строгости наказания к убийству, отметил Володин.

Пьяный виновник аварии в случае гибели одного человека может лишиться свободы на срок от пяти до 12 лет. Если погибли двое и и более человек – до 15 лет.

Володин попросил думский комитет по безопасности и противодействию коррупции взять на контроль ситуацию вокруг ДТП с Ефремовым. “Что касается давления на следствие – это недопустимо. Закон один для всех. Пьяная езда недопустима. Если это влечет гибель человека – до 12 лет тюрьмы, кто бы за рулем ни был”, – сказал спикер в ходе пленарного заседания.

Напомним, что вечером 8 июня находящийся за рулем иномарки актер Михаил Ефремов спровоцировал ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Артист был в нетрезвом состоянии. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Его водитель позже скончался в больнице.