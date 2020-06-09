Никакого развода на горизонте: Ким Кардашьян трогательно поздравила Канье Уэста с днем рождения

09.06.2020, 14:18, Разное

Вчера музыкант и дизайнер Канье Уэст отмечал 43-й день рождения. По этому случаю его супруга Ким Кардашьян поделилась в Instagram несколькими фотографиями из семейного архива и написала трогательное поздравление:

С днем ​​рождения, мой король. Спасибо за то, что всегда остаешься верен себе и не позволяешь миру менять свою суть. Моя жизнь никогда бы не была такой без тебя!

Кроме того, Ким поведала историю одного снимка. Кадр был сделан в 2012 году:

Забавный факт об этом снимке. Я только что узнала, что беременна Норт и заставила Канье прилететь в Лондон на мою презентацию Kardashian Kollection. Я просто сходила с ума в этот день! Тогда он повел меня в Hakassan, а потом в Hagen Daz, чтобы я почувствовала себя лучше.

Ким Кардашьян и Канье Уэст, Лондон, 2012 год

Ранее в мировой прессе активно обсуждалась размолвка Канье и Ким. Инсайдеры сообщали, что за время карантина пара настолько устала друг от друга, что собирается разъехаться по разным домам.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились в мае 2014 года. Пара начала праздновать свое обручение в Париже, а затем на частных самолетах в компании гостей отправилась во Флоренцию на официальную церемонию. Свадьба, не включая парижских мероприятий, обошлась Ким и Канье примерно в 2,8 миллионов долларов.

Канье Уэст с сыном Сейнтом во время домашней вечеринки в честь 43-летия музыканта