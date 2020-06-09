Детские выплаты по COVID-19 запретили взыскивать по долгам

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09.06.2020, 14:16, Новости дня

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на ребенка, выплачиваемые в рамках поддержки семей в условиях коронавируса, не будут взыскиваться в счет долгов, сообщила Федеральная служба судебных приставов.

«Внесены изменения в ст. 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», устанавливающую виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. Указанный перечень дополнен новым видом дохода – единовременной выплатой в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка, выплачиваемой в соответствии с указом президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», на который не может быть обращено взыскание», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей с 1 по 3 июня поступили более чем на 16,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет из 11,3 млн семей.



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