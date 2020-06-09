 

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона

09.06.2020, 14:16, Новости дня

Глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выразила надежду, что с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по стране, соблюдая при этом все меры безопасности.

«Чуть меньше, чем в половине регионов начали открываться гостиницы и санаторно-курортные комплексы. Вчера первых гостей начала принимать Белокуриха в Алтайском крае», – сказала Догузова, передает РИА «Новости».

Она обратила внимание на то, что информация постоянно меняется, обновляется, а ограничения снимаются.

«В целом мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт, и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы сделаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне свободно смогут путешествовать по нашей стране, разумеется, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», – сообщила глава ведомства.

В понедельник премьер Михаил Мишустин заявил, что РФ готова постепенно открывать туристический сезон.

В мае глава Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов заявил, что после снятия введенных из-за коронавируса ограничений конкуренция на международном рынке туризма обострится, и у России появится исторический шанс стать одной из ведущих туристических держав.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Москва передала странам СНГ более 1,5 тыс. тест-наборов для выявления COVID-19

21.05 / Министерство спорта поддержало решение РФС о возобновлении РПЛ

08.06 / Московская биржа открылась ростом

16.05 / Трамп «потерял вкус» к торговой сделке с Китаем

20.05 / Наименее пострадавшая отрасль: президент поставил задачи перед представителями АПК

18.05 / Врачам из Луганска предлагают ехать в Москву работать с больными COVID-19 – СМИ

13.05 / Без Сталина, Путина и “КрымНаш”: какой будет мозаика в главном храме Вооруженных сил РФ

30.04 / В Подмосковье собрались регламентировать продажу медицинских масок

27.04 / Фонд президентских грантов запустил оценку завершенных в 2019 году проектов

15.04 / Американский врач – вакцину от коронавируса разработают в течение полутора лет, но даже такой срок будет рекордным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска