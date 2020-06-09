 

Попова предупредила, что дети все больше вовлекаются в эпидпроцесс

09.06.2020, 14:16, Новости дня

Согласно данным зарубежных источников, дети все больше вовлекаются в эпидпроцесс, связанный с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«К сожалению, дети все больше вовлекаются в эпидпроцесс. И это происходит во всем мире. В РФ ситуация более стабильная в этой части. Но я хочу напомнить, что если мы вначале говорили о том, что у нас меньше 5% в удельном весе вовлечены в инфекцию детей, то сегодня это уже 7,5%. К сожалению, данные, которые мы имеем из зарубежных источников, там, где ситуация начала развиваться раньше, они говорят о том, что дети все больше вовлекаются в эту ситуацию, и, к сожалению, тяжелые формы у детей тоже нередки», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Также она сообщилда, что в методических рекомендациях нет требования обследовать детей на коронавирус перед поездкой в лагерь.

«Во-первых, в методических рекомендациях нет требований об обследовании детей на коронавирус, ну просто от слова совсем. Мы не предполагали обследовать детей. Если такая потребность есть, и она обоснована, то мы готовы это рассмотреть. Но это абсолютно так», – отметила глава Роспотребнадзора.

Напомним, общее число выздоровевших после коронавируса пациентов в РФ достигло 242 тыс. 397, что составляет половину от общего количества заразившихся в стране.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему Москва продолжает снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Кураев отреагировал на решение об отстранении от богослужений

17.04 / Собянин отчитался о ситуации в Москве

24.04 / ВОЗ запустила новую инициативу по международной разработке лекарств от коронавируса

26.05 / Для подозреваемой в деле Шеремета Дугарь собрали необходимую сумму залога

22.05 / Мясников объяснил прогноз Голиковой об увеличении смертности от COVID-19 в мае

21.04 / Роскачество рассказало, как хранить продукты в холодильнике

16.04 / В Амурском заказнике камеры фиксируют бэби-бум у аистов

06.06 / В Житомирской области избили народного депутата от “Слуги народа” – СМИ

18.04 / Спецборт с Благодатным огнем отправлен из Тель-Авива в Москву

10.05 / Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска