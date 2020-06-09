Попова предупредила, что дети все больше вовлекаются в эпидпроцесс

09.06.2020, 14:16, Новости дня

Согласно данным зарубежных источников, дети все больше вовлекаются в эпидпроцесс, связанный с коронавирусом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«К сожалению, дети все больше вовлекаются в эпидпроцесс. И это происходит во всем мире. В РФ ситуация более стабильная в этой части. Но я хочу напомнить, что если мы вначале говорили о том, что у нас меньше 5% в удельном весе вовлечены в инфекцию детей, то сегодня это уже 7,5%. К сожалению, данные, которые мы имеем из зарубежных источников, там, где ситуация начала развиваться раньше, они говорят о том, что дети все больше вовлекаются в эту ситуацию, и, к сожалению, тяжелые формы у детей тоже нередки», – цитирует РИА «Новости» Попову.

Также она сообщилда, что в методических рекомендациях нет требования обследовать детей на коронавирус перед поездкой в лагерь.

«Во-первых, в методических рекомендациях нет требований об обследовании детей на коронавирус, ну просто от слова совсем. Мы не предполагали обследовать детей. Если такая потребность есть, и она обоснована, то мы готовы это рассмотреть. Но это абсолютно так», – отметила глава Роспотребнадзора.

Напомним, общее число выздоровевших после коронавируса пациентов в РФ достигло 242 тыс. 397, что составляет половину от общего количества заразившихся в стране.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, почему Москва продолжает снимать ограничения, связанные с распространением коронавируса.