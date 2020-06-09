Новая Зеландия объявила о победе над коронавирусом

09.06.2020, 14:10, Новости дня

Жители Новой Зеландии обнимались, целовались, ходили по магазинам и планировали вечеринки, когда во вторник страна впервые за более чем три месяца сняла все ограничения, введенные в связи с коронавирусом.

Тихоокеанское государство с населением 5 миллионов человек объявило, что оно справилось с коронавирусом, став одной из первых стран мира, возвратившихся к докризисному привычному порядку вещей.

Это означает снятие всех ограничений на посещение кафе, торговых центров, стадионов, ночных клубов, а также публичных и частных собраний людей.

Жизнь практически вернулась в обычное русло.

Новая Зеландия также станет одной из первых стран, которая разрешит наблюдать за профессиональными спортивными соревнованиями на стадионах без ограничений на число зрителей. Ожидается, что тысячи болельщиков придут на стадионы на первый уик-энд национальных соревнований по регби.